Политика
Российская газетаТрамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
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Политика
На Украине благодаря Зеленскому появился новый праздник
Президент Владимир Зеленский подписал указ о так называемом Дне сопротивления крымчан оккупации полуострова.
Футбол
Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ
Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована на всех матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Кино
Слух: в сериале «Сокол и Зимний солдат» появится первый мутант в киновселенной Marvel
Сериал «Сокол и Зимний солдат» давно позиционируется как один из самых ожидаемых проектов киновселенной Marvel, и для этого есть объективные причины.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Происшествия
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
Наука
Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК
Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
5120 потоковых процессоров и 24 ГБ памяти HBM2e. Опубликованы характеристики флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT
Один из пользователей Twitter опубликовал фото буклета SK Hynix с характеристиками перспективной флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании
Футбол
Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
Политика
На Украине пообещали в ближайшее время возродить ракетную программу
Украина уже в ближайшее время возродит ракетную программу страны в ответ на действия "агрессора".
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Экономика
В России начнут выдавать кредиты по новым правилам
До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Политика
Песков: Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям
Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям - Песков.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Общество
Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов
Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Сурков назвал причины своего ухода из Кремля
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля.
Происшествия
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Авто
Компания Kia планирует представить новый логотип в октябре
В середине декабря 2019 года издание speedme.ru рассказывало, что корейская Kia планирует показать свой новый логотип.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона
Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.