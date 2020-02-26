Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп продлил антироссийские санкции из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Читать в источнике
Комментировать203

Подробнее о событии

В Крыму назвали продление санкций США лицемерием

РИА Новости01:37

Трамп продлил санкции «за Крым» против России еще на год

Газета.Ru01:23

Трамп продлил действие распоряжения, разрешающего задерживать следующие на Кубу суда

ТАССвчера в 18:14

США продлили санкции против России из-за Украины

Lenta.ruвчера в 18:09

Трамп продлил на один год санкции против России из-за ситуации на Украине

Коммерсантъвчера в 17:58

США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России

РБКвчера в 18:29

Трамп продлил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации с Украиной

Интерфаксвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

На Украине благодаря Зеленскому появился новый праздник

Президент Владимир Зеленский подписал указ о так называемом Дне сопротивления крымчан оккупации полуострова.
Украина.ру 04:18
Футбол

Система VAR в первый раз будет использована на всех матчах тура РПЛ

Система видеоассистента рефери (VAR) впервые будет использована на всех матчах предстоящего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:40
Кино

Слух: в сериале «Сокол и Зимний солдат» появится первый мутант в киновселенной Marvel

Сериал «Сокол и Зимний солдат» давно позиционируется как один из самых ожидаемых проектов киновселенной Marvel, и для этого есть объективные причины.
Popcornnews.ru 04:05
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru вчера в 15:56
Происшествия

В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

КП - Уфа 24 февраля в 07:20
Наука

Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Газета DAILY вчера в 12:08
Политика

Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Lenta.ru 01:41
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:59
Гаджеты

5120 потоковых процессоров и 24 ГБ памяти HBM2e. Опубликованы характеристики флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT

Один из пользователей Twitter опубликовал фото буклета SK Hynix с характеристиками перспективной флагманской видеокарты AMD Radeon 5950 XT.
iXBT.com вчера в 01:12
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина собралась подать на него в суд

Bimru.ru 03:55
Происшествия

В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании

Российская газета 02:35
Футбол

Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс вчера в 15:11
Политика

На Украине пообещали в ближайшее время возродить ракетную программу

Украина уже в ближайшее время возродит ракетную программу страны в ответ на действия "агрессора".
Военное обозрение 04:28
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Экономика

В России начнут выдавать кредиты по новым правилам

До конца 2020 году в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
REGNUM вчера в 01:01
Политика

Песков: Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям

Кремль не ведет политику принуждения Украины к братским отношениям - Песков.
ТАСС 04:26
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Общество

Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.
RT на русском 03:15
Политика

Сурков назвал причины своего ухода из Кремля

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, что сам принял решение об уходе из Кремля.
Gazeta.SPb 02:30
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

Родители двоих подростков, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков, с ними работали психологи, сообщил журналистам начальник управления МЧС России по городу Сочи Сергей Скрыльников.
РИА Новости 03:38
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Авто

Компания Kia планирует представить новый логотип в октябре

В середине декабря 2019 года издание speedme.ru рассказывало, что корейская Kia планирует показать свой новый логотип.
32CARS.ru вчера в 14:38
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф КХЛ нынешнего сезона

Последним, 16-м участником Кубка Гагарина, обеспечившим себе место в зоне плей-офф, стало нижегородское "Торпедо", победившее во вторник финский "Йокерит" в своем заключительном матче регулярного чемпионата.
РИА Новости вчера в 13:22
Единоборства

Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко

Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Российская газета вчера в 08:50
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное