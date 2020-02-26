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Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

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