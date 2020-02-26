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Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

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