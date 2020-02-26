Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
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Дональд Трамп
Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 г., и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 г., 20 марта 2014 г., 19 декабря 2014 г. и 20 сентября 2018 г., чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 г.
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