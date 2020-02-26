Политика
REGNUMТрамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Политика
Путин поручил закрыть доступ к сайтам с пропагандой наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил МВД совместно с Роскомнадзором закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим наркотики.
Политика
В Кремле отреагировали на заявления Суркова об Украине и Донбассе
В Кремле отреагировали на заявления бывшего помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова об Украине и Донбассе, которые он сделал, отвечая на вопросы директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Об изданиии указа о «Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет ТАСС.
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Коби Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной.
Шоу-бизнес
Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены
Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Общество
В Петербурге не согласовали марш памяти Немцова
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
В центре Киева нашли труп бизнесмена с пистолетом-пулеметом
Известный украинский бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф покончил жизнь самоубийством в центре Киева, сообщает hromadske.
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Здоровье
В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
В 2020 году в России будут разработаны первые редакции национальных стандартов в области искусственного интеллекта в здравоохранении.
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад
74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
Биатлон
Тихонов: «Губерниев потопил сегодняшний биатлон»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой в адрес спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Происшествия
Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова
Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту.
Футбол
Источник: «Краснодар» будет штрафовать игроков на месячную зарплату за употребление наркотиков
Как отмечает источник, за употребление наркотиков футболисты «Краснодара» будут оштрафованы на месячную зарплату.
Армия и оружие
Будущие летчики сядут за штурвал на год раньше
Политика
Проблему с невыдачей виз США россиянам решат в арбитраже ООН
Россия и ещё ряд стран-членов ООН потребовали, чтобы вопрос решался через арбитраж между ООН и США. Процедуру должен запустить генсекретарь.
Авто
Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport получили «Яндекс.Авто»
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера освободят по УДО
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.