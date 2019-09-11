Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.

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Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы». Исполнительный указ о санкциях был подписан осенью прошлого года и имеет возможность продления.

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