Политика
Российская газетаТрамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.
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Трамп сохранил режим ЧП в США из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы
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Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Ранее картина режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли была названа самым лучшим фильмом, снятым по комиксам.
МИР 24 вчера в 21:09
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Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
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Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
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"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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Аргументы недели вчера в 04:02
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Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Интересно, что инженерам пришлось развернуть конструкцию ГАЗ-69 на 180 градусов, чтобы на вездеход установить систему пневмокатков, поворотные механизмы которых заняли слишком много места.
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Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
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У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27