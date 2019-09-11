Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.

Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы

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