Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы.
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