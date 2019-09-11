Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаТрамп продлил санкции за вмешательство в выборы США

Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы. Этот режим действует с 12 сентября 2018 года.
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с чего всё началось

Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.
РИА Новостивчера в 19:05

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Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

РИА Новостивчера в 19:05

Трамп сохранил режим ЧП в США из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы

Интерфаксвчера в 19:31

Трамп на год продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

ТАССвчера в 19:06

Трамп: Враги США опять будут вмешиваться в выборы

РЕН ТВвчера в 22:58

Трамп продлил действие указа об угрозе из-за «вмешательства» в выборы

RT на русскомвчера в 20:39

США продлили санкции за «вмешательство в выборы»

Московский Комсомолецвчера в 20:18

Трамп продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы

Коммерсантъвчера в 22:06
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Армия и оружие

ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика

Сенцов в Киеве заявил, что приедет в Крым «только на танках»

Московский Комсомолец вчера в 06:06
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РБК 00:05
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Газета.Ru вчера в 20:53
Наука

Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных

Специалисты из Лондонского университета обнаружили одного из самых больших в истории Земли летающих животных.
МедиаПоток вчера в 11:32
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 09 сентября в 07:31
Здоровье

Из-за этих 5 продуктов часто болят суставы

Медики назвали продукты, способствующие развитию артрита, подагры, остеоартроза и других ревматических болезней.
Московский Комсомолец 00:06
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Технологии

Основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин стал вице-президентом МТС

С 2014 по 2016 год был гендиректором ТНТ.
Znak.com вчера в 12:28
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости вчера в 07:41
Кино

Марго Робби экранизирует «Танкистку»

Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Происшествия

Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань

В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском вчера в 16:54
Происшествия

Тропический шторм повредил порядка 400 школ в Мексике

Тропический шторм «Фернанд» повредил порядка 400 зданий школ на северо-востоке Мексики.
Известия вчера в 21:34
Футбол

Англия пропустила три мяча от Косово

Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Армия и оружие

КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Известия вчера в 23:01
Наука

Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе

Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика

Путин уволил 30 генералов и полковников

В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Культура

Александра Розенбаума прооперировали в Москве

Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия вчера в 21:25
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Политика

В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих

Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском вчера в 18:04
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 09 сентября в 04:19
Политика

Делегация из США приехала в Крым

Газета.Ru 09 сентября в 14:25
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