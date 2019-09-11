Политика
Свободная ПрессаТрамп продлил санкции за вмешательство в выборы США
Президент США Дональд Трамп решил продлить санкционный режим в отношении иностранных держав в связи с вмешательством в американские выборы. Этот режим действует с 12 сентября 2018 года.
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Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.РИА Новостивчера в 19:05
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