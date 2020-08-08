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Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии, в частности, он продлил до конца года выплаты по безработицы. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59

В Госдуме предложили создать спецвклады на недвижимость

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил создать специальные вклады для накопления средств на покупку недвижимости, передает RT со ссылкой на письмо депутата на имя министра финансов Антона Силуанова.
Газета.Ru7 августа в 03:21
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новостивчера в 07:13
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Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегчить состояние заболевшего коронавирусом могут только антитела, остальные методы он охарактеризовал как «мёртвому припарки».
RT на русскомвчера в 04:36
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Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 07:38
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Названы три продукта с лучшим эффектом очищения сосудов от холестерина

В публикации издания Express специалисты сообщили, что ключевую роль в борьбе с холестериновыми отложениями играет рацион, причем некоторые продукты питания могут давать особенно значительный эффект очищения сосудов.
MedikForum.ruвчера в 11:15

Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @ SMDConference: pic.twitter.com / 46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@ Missile_Defense) August 4, 2020 Американские военные заявляют, что гиперзвуковой блок может разгоняться до скорости выше 6100 км / ч и двигаться по непредсказуемой для ПРО противника траектории.
Слово и Дело7 августа в 02:55
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