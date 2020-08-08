Порыв ветра помешал Квяту выйти во второй сегмент квалификации

Даниил Квят оказался одним из пяти пилотов, кто не смог пройти во второй сегмент квалификации на Гран При по случаю 70-летия Формулы 1. При этом его напарник Пьер Гасли прошел в финальную часть и даже опередил там двух пилотов топ-команд (Алекса Элбона и Шарля Леклера), завоевав седьмую позицию.