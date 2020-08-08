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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии, в частности, он продлил до конца года выплаты по безработицы. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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Порыв ветра помешал Квяту выйти во второй сегмент квалификации

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РИА Новостивчера в 16:03
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