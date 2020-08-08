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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
ТАСС

В США безработные лишатся надбавки при отказе штатов покрыть 25% этой суммы

ТАСС10:00
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.
RT на русском09:46
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)7 августа в 07:00
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Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
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