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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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Газета.Ru

Демократы раскритиковали действия Трампа по поддержке экономики США

Газета.Ru20:26
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59

Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией заявила о продлении карантинных мер в регионе.
Власти ХМАО намерены продлить режим ограничительных мер
RT на русском7 августа в 10:18
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Зеленский заявил о невмешательстве Украины в американские выборы

«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — написал Зеленский в Telegram в субботу, 8 августа.
Известия17:19
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Во время беспорядков в Бейруте погиб один полицейский, ранены более 70

Главное управление безопасности Ливана подтвердило гибель одного сотрудника правоохранительных органов во время антиправительственных акций протеста в Бейруте и назвало его имя: в стычках с демонстрантами погиб старший сержант Тауфик аль-Дуайхи.
Комсомольская правда19:13