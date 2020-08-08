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РИА Новости
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
РИА Новости

Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года

РИА Новостивчера в 16:59

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufaвчера в 09:46
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
РБК7 августа в 09:34
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Тихановская покинула квартиру накануне выборов в целях безопасности

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская накануне выборов в целях безопасности покинула свою минскую квартиру, находится в окружении сторонников и журналистов, там же проведет и ночь, сообщила РИА Новости в субботу пресс-секретарь политика Анна Красулина.
РИА Новостивчера в 16:03
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Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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