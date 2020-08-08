Трамп объявил о приостановке выплат налога с зарплат до конца года
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Президент США Дональд Трамп объявил в субботу на пресс-конференции, что принял ряд шагов в обход конгресса, чтобы поддержать экономику. По его словам, он распорядился предоставить безработным "дополнительные 400 долларов в неделю в виде расширенных выплат".В источнике
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