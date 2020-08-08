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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - сказал Трамп на пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Юристы демократов считают неконституционными последние указы Трампа

ТАСС10:34
Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
Комсомольская правда

Трамп объявил «налоговые каникулы» до конца года

Комсомольская правда18:52

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
Газета.Ru08:34
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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В Оренбургской области продолжает расти количество жертв коронавируса

Летальных исходов в регионе теперь 55: за прошедшие сутки скончался один житель Оренбургской области: мужчина 1962 года рождения из Бузулука с подтверждённой пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус.
Orenday.ru03:38
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NASA показало видео «северного сияния» на Марсе

«Снимки MAVEN предлагают нам первое глобальное понимание движений, которые происходят в средней части атмосферы Марса – той критической области, где воздушные потоки перемещают газы между нижним и верхним слоями», – отмечает один из авторов исследования Ник Шнайдер.
TV BRICS7 августа в 12:20
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Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
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