Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп объявил, что предпринял ряд мер по поддержанию экономики страны в обход Конгресса. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я объявляю налоговые каникулы для налога с зарплат для тех, кто зарабатывает менее 100 тысяч долларов в год", - сказал Трамп на пресс-конференции.