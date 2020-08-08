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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам
РБКвчера в 03:00
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газетавчера в 10:10
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБКвчера в 02:36
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