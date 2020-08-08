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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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Экономика сегодня

Трамп принял новый пакет мер поддержки экономики в обход Конгресса

Экономика сегодня23:32
Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
Газета.Ru

Трамп поддержал экономику США в обход Конгресса

Газета.Ru17:19
Вечерняя Москва

Трамп распорядился приостановить выплаты налога с зарплат до конца года

Вечерняя Москва18:59
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57

Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов

Военную технику в Минске накануне выборов сняли на видео В Минск накануне выборов начали стягивать военную технику, о чем свидетельствуют видео и фото, публикуемые в соцсетях местными жителями, передает Аvia.pro.Ситуация в Белоруссии в последние недели довольно напряженная.
Военную технику в Минске сняли на видео накануне президентских выборов
Вечерний курьер02:32
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Россия может управлять беспилотниками США при помощи комплексов РЭБ

Российские средства радиоэлектронной борьбы научились не только вызывать перебои в функционировании электроники американских беспилотников, но и перехватить управление ими, пишут СМИ.
Территория новостей03:16
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Cadillac презентовал электрический кроссовер

В арсенале электрического кроссовера значатся: акустика AKG Studio с девятнадцатью динамиками и системой активного шумоподавления, автопарковщик с функцией дистанционного управления, доработанный круиз-контроль Super Cruise и т.д. Серийный Cadillac Lyriq появится в продаже в 2021 году.
Новые автомобили7 августа в 11:05
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Глава WarnerMedia не собирается продавать WB Games

Руководитель WarnerMedia Джейсон Киляр публично заявил, что игровое подразделение Warner Bros. останется частью компании в ближайшем будущем — это произошло на фоне сведений о намерении владельца, конгломерата AT&T, продать WB Games.
Игромания.ру03:45

О жалобах на российских курортах рассказала инициатор горячей линии

Основные жалобы у отдыхающих на российских курортах связаны с несоблюдением социальной дистанции и формальным ношением масок, заявила инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина 9 августа, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна03:08
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