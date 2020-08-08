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Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Президент США Дональд Трамп в обход конгресса принял меры по стимулированию экономики на фоне пандемии. В частности, он продлил до конца года выплаты по безработице. Об этом глава государства заявил 8 августа на пресс-конференции.В источнике
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Lenta.ru

Трамп пообещал обнулить налоги американцев в случае переизбрания

Lenta.ru18:28
ТАСС

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату в обход Конгресса

ТАСС19:06
РБК

Трамп объявил о приостановке сбора налога на зарплату до конца 2020 года

РБК18:40
REGNUM

Трамп заявил, что намерен покончить с налогом на зарплаты

REGNUM11:33
Известия

Трамп продлил выплаты по безработице до конца года в обход конгресса

Известия17:57
RT на русском

Трамп принял решение о расширении выплат по безработице

RT на русском17:30
РИА Новости

Трамп объявил о мерах по поддержке экономики в обход конгресса

РИА Новостивчера в 16:59

В Хабаровске снизилось число участников акций протеста

Число участников несогласованных акций протеста в Хабаровске в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала снижается, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Хабаровске снизилось число участников акций протеста
Rambler News Serviceвчера в 03:39
4,5K

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Как рассказала телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата на выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико и соратница кандидата Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
ТАСС15:36