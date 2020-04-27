с чего всё началось

Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса, сообщила газета The Washington Post.

Экономика СМП Банк и Мособлбанк ввели новые вклады в долларах СМП Банк и Московский Областной Банк ввели новые вклады в долларах: "Стратегия Максимум" и "Стратегия Комфорт".

Энергетика Подсчитаны потери бюджета России из-за падения цен на нефть Россия недосчитается в 2020 г. примерно 50 млрд долларов из-за снижения стоимости нефти на мировом рынке и сокращения объемов экспорта черного золота. 8

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 112

Экономика Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен. 498

Здоровье На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 116

Общество Часть застрявших в США российских школьников вернутся на родину Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уведомил, что 28 апреля рейсом Нью-Йорк - Москва домой вернутся часть российских школьников, которые участвовали в учебных программах в США и не смогли покинуть эту страну из-за ситуации с коронавирусом. 139

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1K

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 383

Политика Президент Путин может уже сегодня объявить о продлении режима ограничительных мер из-за коронавируса Напомню, президент Путин 25 марта сначала объявил нерабочей из-за коронавируса одну неделю, а затем распространил на весь апрель.

Энергетика Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива в России Министр энергетики России Александр Новак гарантировал, что в стране не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке.

Здоровье Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний. 9

Общество Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля. 5

Происшествия На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб. 910

Общество 75 лет назад был казнен Муссолини После медицинской экспертизы 1 мая 1945 года Муссолини и Петаччи похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных.