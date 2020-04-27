Коронавирус
ФАНТрамп проигнорировал данные разведки об опасности коронавируса
Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса, сообщила газета The Washington Post.
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с чего всё началось
Американские спецслужбы предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса COVID-19 более чем в десяти ежедневных информационных материалах в течение января и февраля, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:59
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