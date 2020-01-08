Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке заявил, что всё в порядке. По словам американского лидера, оценка ущерба еще продолжается.

Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке

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