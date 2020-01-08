Армия и оружие
ИзвестияТрамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке
Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке заявил, что всё в порядке. По словам американского лидера, оценка ущерба еще продолжается.
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Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал атаки Ирана на базы США
Хоффман подтвердил, что более дюжины баллистических ракет были запущены Ираном в сторону военных объектов США и коалиции по борьбе с терроризмом, расположенных на территории Ирака.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Происшествия
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет разбился в Иране
Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76
Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Политика
Франция перезапустит экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
Политика
Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады
На борту разбившегося под Тегераном самолета до Киева были 147 иранцев и 32 гражданина других стран, сообщил глава иранских экстренных служб Пир-Хусейн Куливанд государственному информагентству IRNA.
Космос
Названы два способа двигать Солнце
Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Армия и оружие
США оценивают последствия иранских ударов
Американские военные в Ираке заявили, что оценивают последствия иранских ударов.
Армия и оружие
К параду Победы в Севастополе восстановят «Андрюшу» и другую технику времен войны
"9 мая в Севастополе по улице Ленина пройдет механизированная колонна, в составе которой кроме действующих образцов вооружения и военной техники будут представлены поставленные на ход образцы боевых машин времен Великой Отечественной войны", - цитирует сообщение ведомства агентство.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Общество
Илон Маск станцевал на презентации Tesla в Китае
08.01.20 Илон Маск пустился в пляс прямо во время церемонии, посвященной старту продаж первых Tesla Model 3, выпущенных за пределами США.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Российский эксперт назвал «символическим» удар Ирана по базам США
Российский эксперт Фёдор Лукьянов прокомментировал удар Ирана по базам в Ираке, на территории которых находились военные Соединённых Штатов Америки.
Фигурное катание
Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки
По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.