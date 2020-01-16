Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате

Уточняется, что американский лидер отвечал на вопрос о том, сколько, на его взгляд, времени займёт процесс по импичменту. Ранее сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте Дональда Трампа.
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В Сенате США начался процесс импичмента Дональда Трампа

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В Соединенных Штатах началась процедура импичмента Трампа

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
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Lenta.ru вчера в 13:54
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После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

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