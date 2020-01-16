Политика
RT на русскомТрамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате
Уточняется, что американский лидер отвечал на вопрос о том, сколько, на его взгляд, времени займёт процесс по импичменту. Ранее сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте Дональда Трампа.
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Общество
«Проект»: Мишустин спрятал особняк на Рублевке за 600 млн рублей
Кандидат на пост премьер-министра и руководитель ФНС России Михаил Мишустин скрыл тот факт, что у него есть особняк на Рублево-Успенском шоссе, пишет «Проект».
Общество
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 30 управленцев из ДФО
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину
Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка удивила знакомых и поклонников сложной стойкой на голове
Звезда удивила не только поклонников, но и знакомых сложной стойкой на голове во время занятий йогой.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Общество
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Наука
Впервые создан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Ученые впервые синтезировали стабильное твердое вещество, которое подходит для прямой регистрации тепловых нейтронов.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
У Александра Серова возник конфликт с посетителями кафе в Московской области.
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Политика
На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Хоккей
Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ
Ранее Овечкин поделился мнением о новом контракте с "Вашингтоном".
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Кино
Мединский назвал успехи российского кино фантастическими
О фантастических успехах российского кино рассказал и. о. министра культуры Владимир Мединский 16 января у себя в Instagram.