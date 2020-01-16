Уточняется, что американский лидер отвечал на вопрос о том, сколько, на его взгляд, времени займёт процесс по импичменту. Ранее сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте Дональда Трампа.

Трамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате

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Общество Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.

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Политика «Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.

Игры Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.

Политика На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.

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Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.