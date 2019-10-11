Политика

Вести.RuВести.RuТрамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед вылетом в штат Миннесота.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Трамп встретится с вице-премьером Китая 11 октября в Белом доме

RT на русскомвчера в 10:04

Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем

Известиявчера в 20:38

Трамп: Переговоры с Китаем проходят очень хорошо

Российская газетавчера в 19:01

Трамп заявил, что переговоры с Китаем прошли очень хорошо

ТАССвчера в 18:28

Трамп встретится в пятницу с вице-премьером КНР Лю Хэ

РИА Новостивчера в 22:52

США-Китай: торговая война набирает обороты

Вестник Кавказа09 октября в 22:00

Чертова дюжина: Китай и США проведут 13-й раунд торговых переговоров

ПРАЙМ09 октября в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Известия вчера в 18:52
Политика

Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора

RT на русском 00:09
Происшествия

Пять граждан Белоруссии погибли при ДТП в Калужской области

Газета.Ru 01:34
Происшествия

В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах

Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

РИА Новости 00:27
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе

Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости вчера в 04:17
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Авто

До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok

СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net вчера в 12:11
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Вести.Ru вчера в 16:39
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Авто

На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»

Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 08 октября в 03:21
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
Армия и оружие

За неделю истребители 16 раз поднимались на перехват у границ РФ

За неделю истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались на перехват у границ России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости вчера в 08:24
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Армия и оружие

В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки

Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).
Интерфакс 09 октября в 01:16
Футбол

Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»

Prognozist вчера в 03:26
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Общество

МВД предложило штрафовать родителей курящих детей

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС вчера в 09:17
Экономика

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии

Студия актерского мастерства Натальи Бочкаревой располагалась в здании Института мировых цивилизаций.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Футбол

Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть Боливию

Два забитых гола экс-зенитовца Саломона Рондона помогли сборной Венесуэлы в товарищеском матче с Боливией.
Матч ТВ 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное