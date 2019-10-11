Политика
Вести.RuТрамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР
Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед вылетом в штат Миннесота.
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Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Известия вчера в 18:52
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли американского сенатора
RT на русском 00:09
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в жилых домах
Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК вчера в 22:07
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
Зеленский объяснил звонки Путину словами «с меня корона не упадет»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией.
РБК вчера в 17:09
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости вчера в 04:17
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Picsnews.net вчера в 12:11
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
Вести.Ru вчера в 16:39
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Авто
На российских дорогах появятся умные «лежачие полицейские»
Если проект успешно пройдет испытания, то первые такие "лежачие полицейские" появятся на российских дорогах в 2021 году.
UfaTime.ru 08 октября в 03:21
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
Армия и оружие
За неделю истребители 16 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались на перехват у границ России, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Аргументы и Факты вчера в 18:55
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
РИА Новости вчера в 08:24
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Армия и оружие
В Киеве сообщили о 17 обстрелах позиций ВСУ в Донбассе за сутки
Ополчение самопровозглашенных республик Донбасса во вторник, 8 октября, 17 раз обстреляло позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), нарушив таким образом режим прекращения огня, сообщил пресс-центр украинской операции Объединенных сил (ООС).
Интерфакс 09 октября в 01:16
Футбол
Малком перенес операцию и до весны не сыграет за «Зенит»
Prognozist вчера в 03:26
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС вчера в 09:17
Экономика
Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Студия актерского мастерства Натальи Бочкаревой располагалась в здании Института мировых цивилизаций.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Футбол
Дубль Рондона помог Венесуэле крупно обыграть Боливию
Два забитых гола экс-зенитовца Саломона Рондона помогли сборной Венесуэлы в товарищеском матче с Боливией.
Матч ТВ 01:35