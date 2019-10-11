Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед вылетом в штат Миннесота.

Трамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР

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