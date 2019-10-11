Политика
Вести.RuТрамп прокомментировал первый день торговых переговоров с КНР
Первый день двухдневных переговоров между США и КНР в американской столице прошел очень хорошо. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перед вылетом в штат Миннесота.
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Происшествия
В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
ТАСС вчера в 20:09
Гаджеты
Intel научит встроенную графику «тянуть» игры в два раза лучше
Компания представит соответствующий продукт из семейства Xe, который должен будет обеспечить поддержку трассировки лучей непосредственно на аппаратном уровне.
Ferra 08 октября в 07:50
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru вчера в 06:12
Авто
Ретро-автомобили могут получить льготы
Согласно новому государственному стандарту, в котором будут отмечены критерии принадлежности транспортного средства к классическим или раритетным, владельцы получат определенные льготы, в том числе на страхование, будут освобождены от уплаты транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.
32CARS.ru вчера в 03:09
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru 09 октября в 14:59
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»
Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости вчера в 15:40
Спорт
Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора
«Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 11:13
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru вчера в 03:25
Политика
Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском вчера в 18:23
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Бочкарева из-за скандала с наркотиками лишилась театральной студии
Студия актерского мастерства Натальи Бочкаревой располагалась в здании Института мировых цивилизаций.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета вчера в 09:49
Политика
Зеленский заявил, что вернет жителей Донбасса вместе с территориями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не бросает жителей Донбасса и намерен вернуть их "вместе с территориями".
РЕН ТВ вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец вчера в 16:35
Общество
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
С похожей инициативой полгода назад выступали депутаты Госсовета Удмуртии, они предлагали ввести для родителей курящих детей штрафы до трех тысяч рублей.
РИА Новости 09 октября в 18:20
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Авто
В Японии нашли склад, где продают Nissan Skyline дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe 09 октября в 16:31
Киберспорт
Call of Duty, берегись. В России вышла PUBG Lite
Пользователи iOS и Android в восторге от Call of Duty Lite Pass теперь доступен для Второго Сезона, и игроки смогут приобрести Lite Pass: Премиум Сезон 2 за 400 L-COIN.
iXBT.com вчера в 22:37
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Дима Билан хочет стать участником "Евровидения" в третий раз, сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 19:10
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru вчера в 02:20
Происшествия
Задержана подозреваемая в выводе 1 млрд рублей за рубеж
«По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы Российской Федерации в период с 2015 по 2018 год, превысила 1 млрд рублей», — цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.
RT на русском вчера в 23:49
Технологии
Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Два двигателя ПД-14 уже переданы корпорации "Иркут", но пока находятся на ответственном хранении в Перми.
Накануне.Ru 09 октября в 02:08
Космос
На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38