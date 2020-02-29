Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео засвидетельствует подписание соглашения с «Талибаном» в Дохе

США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
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