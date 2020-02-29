Политика
РИА НовостиПомпео засвидетельствует подписание соглашения с «Талибаном» в Дохе
США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Представитель политофиса "Талибана" в Дохе Сухейль Шахин сообщил, что подписание пройдет в Катаре 29 февраля в присутствии представителей других стран и организаций в качестве наблюдателей.
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Армия и оружие
Турция признала, что ВКС России не наносили ударов по турецким военным
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом в столице Катара — Дохе, заявил 29 февраля, что ВКС России в ударах по турецким военным в сирийском Идлибе не участвовали.
Политика
В Таджикистане явка на выборах в парламент достигла 23,4%
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
Футбол
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Бабкина признается, что с мужем видится нечасто. В своей роскошной квартире в центре Москвы она живет одна.
Политика
СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука
Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Шоу-бизнес
Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи
Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
Здоровье
Власти Южной Кореи призвали жителей не выходить из дома в эти выходные
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло уже 2 931 человека.
Музыка
YouTube удалил видео участников шоу «Голос. Дети» за советскую песню
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Общество
В Армении выявили первый случай коронавируса
В Армении выявлен первый случай коронавируса, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Политика
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Граждане Украины с 1 марта смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
Общество
Борис Джонсон женится и станет отцом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Политика
Почти 50 тысяч мигрантов пересекли турецкую границу с ЕС
Анкара открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев 29 февраля. Турция за сутки пропустила в Евросоюз почти 50 тысяч беженцев.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Армия и оружие
Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию
Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Здоровье
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Таиланде
Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что в стране был зафиксирован первый случай смерти от заражения коронавирусом, передает газета Pattaya News.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.