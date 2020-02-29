Политика
Аргументы и ФактыТрамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.
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Общество
Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
Специально для "Утра" подробный гороскоп на март 2020 года составил астролог, нумеролог Олег Персидский.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Космос
РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Эрдоган утверждает, что не планирует расширение границ за счет Сирии, а пытается урегулировать ситуацию в регионе, создав «зону безопасности», пишет "Интерфакс".
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Звезда КВН и актриса Елена Борщева готовится к операции по удалению грыжи.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Здоровье
В Грузии зафиксирован второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения новым коронавирусом выявлен медиками в Грузии.
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Спивак проиграл Тыбуре на шоу UFC Fight Night 169
Молдавский тяжеловес Сергей Спивак проиграл единогласным решением судей (27-30, 27-30, 28-29) поляку Марчину Тыбуре на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США).
Политика
Трамп заявил о немедленном выводе части войск из Афганистана
США немедленно начинают первый этап вывода войск из Афганистана, заявил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Политика
В Словакии началось голосование на парламентских выборах
Избирательные участники на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента) открылись в субботу в Словакии.
Общество
Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников
В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Армия и оружие
Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии
Здоровье
Отдыху туристов в Таиланде ничего не угрожает
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Политика
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах призвал лидеров России и Турции достичь прекращения огня в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Происшествия
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
Энергетика
В марте белорусские НПЗ переработают 1 млн тонн
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил в пятницу, что в марте объем переработки нефти на предприятиях республики составит около 1 млн тонн.
Футбол
«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»
В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.