Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТрамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:03, Ашберн
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У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
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