с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Происшествия В московской кальянной полицейские задержали 70 человек Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.

Общество В США зафиксирована первая смерть от коронавируса Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

Общество В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.

Общество Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Общество Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей До вывоза всех россиян из Южной Кореи, в которой началась новая вспышка коронавируса, «Аэрофлот» будет летать в страну, а «Аврора» работать в режиме чартерных рейсов.