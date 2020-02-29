Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТрамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.
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«Вскоре в соответствии с моим распоряжением госсекретарь Майк Помпео будет присутствовать на подписании соглашения с представителями талибов, в то время как министр обороны Марк Эспер опубликует совместное заявление с правительством Афганистана»,— говорится в заявлении
 господина Трампа, опубликованном на сайте Белого года.
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