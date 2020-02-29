Политика
Аргументы и ФактыТрамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.
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с чего всё началось
«Вскоре в соответствии с моим распоряжением госсекретарь Майк Помпео будет присутствовать на подписании соглашения с представителями талибов, в то время как министр обороны Марк Эспер опубликует совместное заявление с правительством Афганистана»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого года.Коммерсантъвчера в 16:26
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Действия Анкары в Идлибе вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Футбол
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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).