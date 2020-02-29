с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости. По его словам, США работают над тем, чтобы прекратить одну из длительных войн США и вернуть солдат домой.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".

Происшествия В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Общество Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.

Происшествия В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной "Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства.

Общество Борис Джонсон объявил о помолвке «Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.

Наука Мутация помешала клеткам тимуса воспитать лимфоциты По результатам исследования, опубликованного в Science Immunology, поломка гена PAX1 мешает нормальному развитию клеток эпителия тимуса.