Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
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