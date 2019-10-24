Армия и оружие
RT на русскомТрамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
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Футбол
Селтик — Лацио 2:1 (2-й тайм)
«Селтик» одержал домашнюю победу над «Лацио» в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Soccer.ru 16:56
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Технологии
Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей
На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Здоровье
В Закарпатье израсходовали запас сыворотки от дифтерии
В Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии, сообщил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, рассказали в Областном Центре здоровья.
REGNUM 02:17
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал скандал с Наргиз
Российский продюсер Максим Фадеев в эфире передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" прокомментировал скандал, связанный с уходом певицы Наргиз из его компании.
РИА Новости 14:07
Экономика
Акции Twitter на предторгах упали на 20%
Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Космос
На видео попало строительство ещё трёх кораблей Starship Илона Маска
Строительство космических кораблей Starship засняли с беспилотника, пишет Daily Mail.
Life.ru 21 октября в 12:15
Футбол
Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Футбол
«Ливерпуль» может быть наказан УЕФА за баннер в адрес Ориги
Представители «Ливерпуля» остались недовольны баннером в честь нападающего Дивока Ориги на матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (4:1), сообщает Daily Mail.
Спорт-Экспресс 09:21
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Единоборства
Камил Гаджиев возмущен словами Конора Макгрегора о дагестанцах
Президент Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на резкие заявления Конора Макгрегора о Хабибе Нурмагомедове и его народе на пресс-конференции в Москве.
Спорт-Экспресс 14:27
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
Чемпионат вчера в 18:00
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском вчера в 18:02