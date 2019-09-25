Политика
RT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом. «Самая большая охота на ведьм в американской истории», — приводит Интерфакс слова Трампа.
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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским
Московский Комсомолецвчера в 13:25
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову
РИА Новости вчера в 18:00
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru 02:08
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Вести.Ru вчера в 15:52
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
РИА Новости вчера в 09:25
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»
Известия вчера в 08:02
Политика
Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России
Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
Экономика
Как мы считали. Методология рейтинга РБК 500
Если компания не публикует консолидированную отчетность, то в рейтинге используются данные управленческой отчетности по группе либо в рейтинге представлена крупнейшая операционная фирма холдинга с неконсолидированными данными, в том числе по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
РБК 01:00
Происшествия
Умер защищавший Кокорина адвокат
Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка»
Ранее на сайте "Российская общественная инициатива" появилась петиция с предложением приравнять домохозяек к остальным профессиям с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа.
РИА Новости 03:35
Игры
Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG
Сообщается, что экс-разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и отличным игровым дизайном.
Игромания.ру 03:30
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Транспорт
Правительство РФ раскритиковало Забайкалье за медленный ремонт дорог
Чита.Ру вчера в 20:45
Политика
НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет
Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru вчера в 13:57
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
Наука
Нейросети дорисовали картины Пабло Пикассо
На начальном этапе восстановление происходит с использованием рентгенографии, а затем полученное изображение обрабатывается нейросетями, которые с идеальной точностью переносят присущий конкретному художнику стиль, поэтому итоговый результат практически невозможно отличить от оригинальных работ мастера.
Повестка дня 24 сентября в 12:47
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
СК завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса
Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:35
Политика
Военная помощь Украине от США может задержаться
Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.
News.ru вчера в 17:14
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Кино
Россия выдвинула фильм «Дылда» на премию «Оскар»
Ведомости 24 сентября в 12:40