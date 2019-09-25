Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом. «Самая большая охота на ведьм в американской истории», — приводит Интерфакс слова Трампа.
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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

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Московский Комсомолецвчера в 13:25

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Евразия Dailyвчера в 00:42
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