Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским породила вопросы

РЕН ТВ14:02

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским

Московский Комсомолец13:25

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

RT на русском11:33

Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

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