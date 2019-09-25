Политика
RT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Армия и оружие
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РИА Новости 23 сентября в 07:26
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МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
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Жена Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди в Нью-Йорке. Она надела костюм с жилеткой на голое тело.
Экономика сегодня 13:59
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НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Общество
Чайка: проблема лесных пожаров остаётся «крайне острой»
Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка на совещании в Красноярске 25 сентября назвал проблему лесных пожаров «крайне острой».
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности сушеной и копченой рыбы
Как отметил представитель Роспотребнадзора, вяленая, сухая и копченая рыба может оказаться опасна для здоровья, поскольку несет риск заразиться паразитами или насытиться канцерогенами.
Дни24 вчера в 11:55
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
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Робот Atlas научился кувыркаться и вставать на руки
Компания Boston Dynamics показала новые возможности человекоподобного робота Atlas.
N+1 вчера в 11:14
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости 16:19
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским
Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
РБК 17:56
Футбол
«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России
Российская газета 13:51
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости 17:51
Наука
Чайные пакетики выделяют в чай микропластик
Машины и Механизмы 16:39
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Футбол
Сборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ-2022
Если антидопинговое агентство утвердит санкции против российских спортсменов, то команде Станислава Черчесова по футболу грозит отстранение от ЧМ-2020, которое состоится в Катаре.
News-24.ru 10:15
Авто
65 внедорожников Jeep Cherokee попали под отзыв в России
Бесплатному ремонту в сервисных центрах Jeep подлежат 65 автомобилей Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года.
Автоновости дня 04:40
Космос
Toyota испытывает новый электромобиль на солнечных батареях
Японский автопроизводитель Toyota, компания Sharp и организация NEDO при поддержке правительства страны начали тестирование гибридного автомобиля Prius.
Тарантас Ньюс 10:10
Наука
В музее нашли новый вид крокодила
В ходе своей работы ученые из Университета Юго-Западной Луизианы и Филдовского музея естественной истории исследовали 51 череп крокодилов вида Crocodylus novaeguineae, анализируя различия между особями, жившими в северной и южной частях Новой Гвинеи.
Индикатор 15:45
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Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор вчера в 10:24
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
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Названа величина прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году
Согласно информации на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), в 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8846 рублей.
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Шоу-бизнес
Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
Артистка Ия Нинидзе прокомментировала романтические отношения между своей дочерью, 28-летней актрисой Нино Нинидзе и 47-летним актёром Максимом Виторганом.
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