Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским породила вопросы

РЕН ТВ14:02

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским

Московский Комсомолец13:25

Трамп выступил с заявлением после публикации стенограммы своей беседы с Зеленским

Росбалт11:48

Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Lenta.ru12:27

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

RT на русском11:33

Трамп сообщил о согласии Киева на публикацию его разговора с Зеленским

Евразия Daily00:42

Трамп дал согласие на публикацию стенограммы его беседы с Зеленским

Life.ruвчера в 14:25
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Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
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Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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