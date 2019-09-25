Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Публикация стенограммы разговора Трампа с Зеленским породила вопросы

РЕН ТВвчера в 14:02

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

RT на русскомвчера в 11:33

Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Lenta.ruвчера в 12:27

Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским

Rambler News Serviceвчера в 12:11

Трамп выступил с заявлением после публикации стенограммы своей беседы с Зеленским

Росбалтвчера в 11:48

Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским

DP.RUвчера в 11:40

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским

Московский Комсомолецвчера в 13:25
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Политика

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Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года.
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РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика

Телефонный разговор Трампа и Зеленского: что обсудили два президента

Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома расшифровку телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Вечерняя Москва вчера в 13:28
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Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

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РИА Новости вчера в 09:25
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Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
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7Дней.ру вчера в 16:00
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Еще два российских микроспутника "Танюша" запустят на орбиту в конце 2019 года, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов.
РИА Новости вчера в 19:43
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Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан

Российская газета 24 сентября в 21:20
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Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
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В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
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Политика

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РБК вчера в 20:01
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
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Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
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RT на русском вчера в 15:23
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Лобода помогла дочери Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
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Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

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Отечественная «Википедия» обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

На реализацию проекта уйдет порядка 1,7 млрд рублей. Период работы над проектом уже назначен, он начнется с 2020 года.
Невские Новости вчера в 21:02
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Зеленский: Есть только один человек, который может на меня давить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует только один человек, который может на него давить.
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Snob.ru вчера в 09:50
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

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