Политика
RT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским
Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским
Московский Комсомолецвчера в 13:25
«Без ведьмы не было б охоты»: Трамп пообещал выложить стенограмму разговора с Зеленским и вызвал недоверие
Царьград24 сентября в 16:09
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Политика
Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
RT на русском вчера в 11:49
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия вчера в 00:11
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета 24 сентября в 12:08
Футбол
Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Политика
В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине
Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
Вести.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер экстренно госпитализирована
Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:42
Политика
В Москве прошли переговоры Владимира Путина и Николаса Мадуро
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс 24 сентября в 19:34
Здоровье
Освобождение онлайн
В России механизм выдачи электронных больничных запущен во всех регионах.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей
Спорт-Экспресс вчера в 23:14
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Газета.Ru вчера в 03:03
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Происшествия
Завуча российской школы осудили условно за смерть голодной ученицы
Lenta.ru вчера в 10:03
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 24 сентября в 08:00
Футбол
Миодраг Божович: «„Торпедо“ победило заслуженно»
Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
Спорт-Экспресс вчера в 15:04
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Авто
Subaru покажет новый Levorg на автосалоне в Токио
Японская компания опубликовала тизерное изображения, на которой показано второе поколение Subaru Levorg в новом, эволюционном стиле.
32CARS.ru вчера в 06:04