Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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«Самая большая охота на ведьм»: Трамп о стенограмме переговоров с Зеленским

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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским

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Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

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«Без ведьмы не было б охоты»: Трамп пообещал выложить стенограмму разговора с Зеленским и вызвал недоверие

Царьград24 сентября в 16:09
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Политика

Белый дом рассекретил стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который стал причиной начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
RT на русском вчера в 11:49
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Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
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Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
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В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
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Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
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Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
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В России механизм выдачи электронных больничных запущен во всех регионах.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
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«Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин отметился голевой передачей

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«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России

Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
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Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
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24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
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Просто в одной игре любая команда может победить любую. Сегодня «Торпедо» это сделало заслуженно.
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

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