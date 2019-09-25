Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Ранее Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал. В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Трамп отреагировал на публикацию стенограммы разговора с Зеленским

Lenta.ru12:27

Трамп прокомментировал публикацию стенограммы переговоров с Зеленским

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Трамп прокомментировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским

RT на русском11:33

Трамп сообщил о согласии Киева на публикацию его разговора с Зеленским

Евразия Daily00:42
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Политика

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Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Белый дом может опубликовать стенограмму еще одного разговора президента США и президента Украины.
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