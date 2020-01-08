Армия и оружие
Аргументы и ФактыТрамп отреагировал на удар Ирана по американским базам в Ираке
Американский лидер Дональд Трамп в Twitter прокомментировал атаку Ирана по двум американским военным объектами в Ираке и заявил, что «все хорошо». «Все идет нормально!», - также написал он.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:39, Ашберн
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США
Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Хоккей
Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом
К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани
"Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.
Футбол
Новым скаутом «Спартака» стал немец Артур Вольф
Немецкий специалист Артур Вольф стал новым скаутом московского «Спартака».
Теннис
Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила получила специальное приглашение от организаторов принять участие в первом в сезоне-2020 турнире Большого шлема — Australian Open.
Происшествия
Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме
В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Происшествия
В Иране разбился украинский самолет со 170 пассажирами
В Иране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя тегеранского аэропорта.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Гаджеты
Samsung показала свой первый SSD с интерфейсом PCIe 4.0. И он очень быстрый
Скорость чтения заявлена равной 6500 МБ/с, записи — 5000 МБ/с, и это чуть выше, чем у большинства других уже вышедших SSD с интерфейсом PCIe 4.0.
Футбол
Краневиттер может уйти из «Зенита» в клуб Бекхэма
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Технологии
Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных
Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.
Армия и оружие
МИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
Гаджеты
OnePlus показала смартфон Concept One с невидимой камерой
OnePlus показала концептуальный смартфон под названием Concept One. Презентация состоялась на выставке CES 2020.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки
Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Общество
У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
Происшествия
Эксперт сомневается, что украинский самолет в Тегеране мог быть сбит
"Думаю, вряд ли сбили, высота небольшая, да и далеко от Ирака и Персидского залива", — сказал Галенко.
Происшествия
Солиста новосибирской оперы обвинили в изнасиловании 13-летней девочки
Происшествия
Украинский самолёт упал в аэропорту Тегерана
Ранним утром в среду самолёт "Международных авиалиний Украины" упал в тегеранском аэропорту практически сразу после взлёта.
Армия и оружие
Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»
В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила ливийский город Сирт
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Австрийская команда «Формулы-1» Red Bull объявила о продлении контракта с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном.
Армия и оружие
Американских военных в Ираке предупредили о ракетном ударе Ирана
Американский военный контингент в Ираке был оповещен о запуске ракет с территории Ирана с помощью специальной системы.