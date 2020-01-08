Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб. По информации агентства, было выпущено более десятка баллистических ракет по двум военным базам США.

Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

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