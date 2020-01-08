Армия и оружие
Znak.comИран нанес ракетный удар по базам США в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб. По информации агентства, было выпущено более десятка баллистических ракет по двум военным базам США.
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Армия и оружие
Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране
В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль).
Гаджеты
Samsung уличили в «краже» Face ID и Touch ID у Apple
Сам по себе слайд посвящён экосистеме сервиса Samsung Pass. При детальном сравнении иконок Apple и Samsung сходство бросается в глаза.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Армия и оружие
Иран уничтожил ряд американских самолетов в ходе обстрела в Ираке
Несколько американских самолетов были уничтожены в результате ракетной атаки авиационной базы «Айн аль-Асад» на западе Ирака.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Гаджеты
Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года
В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Шоу-бизнес
Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина
В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Власти Ирана отложили похороны генерала Сулеймани после давки
В Иране в городе Кермане, где 7 января должны были состояться похороны командующего силами спецназначения «аль-Кудс» Касема Сулеймани, траурное мероприятие решили отложить.
Здоровье
Пять бесполезных народных методов лечения назвал доктор Мясников
Известный врач- телеведущий озвучил пять распространенных народных методов лечения, которые на деле не приносят никакой пользы.
Происшествия
Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме
В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Армия и оружие
В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана
Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Происшествия
СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил
В Организации "Красного полумесяца" Ирана считают маловероятным, что кто-то смог выжить после крушения украинского самолета в Тегеране.
Армия и оружие
Иран пригрозил ударами по территории США
Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Армия и оружие
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Хоккей
Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом
К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Происшествия
На Дальнем Востоке три десятка машин провалились под лед
Во Владивостоке около трех десятков автомобилей провалились под лед. Как пишет Mash, инцидент произошел на острове Русский.
Общество
Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога
Парламентарий от Свердловской области Дмитрий Ионин, выступивший одним из соавторов законопроекта об отмене транспортного налога, назвал его несправедливым и изжившим себя.
Теннис
Мария Шарапова получила wild card на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.