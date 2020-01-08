Армия и оружие

Znak.comZnak.comИран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по американским войскам в Ираке рано утром в среду, пишет Reuters . В Пентагоне заявили, что оценивают ущерб. По информации агентства, было выпущено более десятка баллистических ракет по двум военным базам США.
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Главные новости к утру 8 января

Коммерсантъвчера в 23:06

Источник: базы США в Ираке вовремя предупредили о ракетной атаке

RT на русскомвчера в 23:21

Источник: хуситы запустили баллистическую ракету по йеменской армии

РИА Новостивчера в 03:19

Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке

Российская газетавчера в 19:23

Пентагон пообещал принять меры в ответ на удары по военным базам в Ираке

Известиявчера в 19:18

Fox: разведка США насчитала у Ирана более 2000 баллистических ракет

ТАССвчера в 21:32

В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары по двух базам в Ираке, где размещены американские военные

Эхо Москвывчера в 19:27
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Иран угрожает ударами по ОАЭ и Израилю в случае атаки по стране

В случае удара по иранской земле целью атак Корпуса стражей исламской революции станут Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфа (Израиль).
URA.Ru вчера в 21:26
Гаджеты

Samsung уличили в «краже» Face ID и Touch ID у Apple

Сам по себе слайд посвящён экосистеме сервиса Samsung Pass. При детальном сравнении иконок Apple и Samsung сходство бросается в глаза.
iXBT.com вчера в 14:31
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Армия и оружие

Иран уничтожил ряд американских самолетов в ходе обстрела в Ираке

Несколько американских самолетов были уничтожены в результате ракетной атаки авиационной базы «Айн аль-Асад» на западе Ирака.
Политическая Экспертиза вчера в 21:15
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК вчера в 14:52
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Актуальные Новости вчера в 10:10
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 06 января в 17:47
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Шоу-бизнес

Пугачева на фотоснимке выглядит моложе Галкина

В Инстаграме юмориста обсуждают великолепный внешний вид Пугачевой. На фотографии она выглядит моложе Галкина.
Вести Подмосковья вчера в 22:45
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Общество

Власти Ирана отложили похороны генерала Сулеймани после давки

В Иране в городе Кермане, где 7 января должны были состояться похороны командующего силами спецназначения «аль-Кудс» Касема Сулеймани, траурное мероприятие решили отложить.
ТК Звезда вчера в 08:04
Здоровье

Пять бесполезных народных методов лечения назвал доктор Мясников

Известный врач- телеведущий озвучил пять распространенных народных методов лечения, которые на деле не приносят никакой пользы.
Privet-Rostov.ru 06 января в 03:58
Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Известия вчера в 16:46
Армия и оружие

В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к полномасштабной ядерной войне, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Взгляд.ру 01:06
Гаджеты

Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10

Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
RuNews24.ru 05 января в 20:03
Общество

СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии

РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия

СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил

В Организации "Красного полумесяца" Ирана считают маловероятным, что кто-то смог выжить после крушения украинского самолета в Тегеране.
Российская газета 00:03
Армия и оружие

Иран пригрозил ударами по территории США

Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий.
Эхо Москвы 01:08
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости вчера в 02:12
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Хоккей

Яков Тренин подрался со Здено Харой и едва не выиграл нокаутом

К россиянину тут же подъехал двухметровый партнёр Макэвоя Здено Хара, который толкнул Тренина и «приобнял» его со спины.
Чемпионат 00:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 09:13
Политика

Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
ТАСС вчера в 05:37
Футбол

«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

Sport24.ru вчера в 03:20
Происшествия

На Дальнем Востоке три десятка машин провалились под лед

Во Владивостоке около трех десятков автомобилей провалились под лед. Как пишет Mash, инцидент произошел на острове Русский.
Накануне.Ru 05 января в 02:09
Общество

Госдума оценила необходимость отмены транспортного налога

Парламентарий от Свердловской области Дмитрий Ионин, выступивший одним из соавторов законопроекта об отмене транспортного налога, назвал его несправедливым и изжившим себя.
SpeedMe вчера в 07:12
Теннис

Мария Шарапова получила wild card на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.
ТАСС Спорт вчера в 21:34
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