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РИА Новости
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
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РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52
ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАССвчера в 14:13
РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБКвчера в 14:21
Известия

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

Известиявчера в 14:14
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:35
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:04

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Коммерсантъвчера в 12:10
4,3K

СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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Третью выплату на детей в августе надеются получить российские семьи

Масленников подчеркнул, что очередная выплата в 10 000 рублей перед 1 сентября нужна для того, чтобы родители смогли эти деньги потратить непосредственно на подготовку малышей и подростков к школе.
Live24вчера в 05:20
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Правительство Мишустина обогнало по доходам кабинет Медведева

В правительстве Мишустина 31 человек, а в кабинете Медведева было 32, поэтому средний семейный доход в расчете на одного члена правительства вырос по сравнению с 2018 годом еще сильнее — на 14%, до 66,2 млн руб. Так как состав кабинета изменился наполовину, 15 его членов отчитались о доходах, полученных еще до прихода в правительство — в других федеральных ведомствах или бизнесе.
РБКвчера в 15:48
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Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
1,1K

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русском13 августа в 15:59
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