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Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
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«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 14:04