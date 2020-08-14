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РИА Новости
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
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РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:04
РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБКвчера в 14:21
Известия

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

Известиявчера в 14:14
ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАССвчера в 14:13
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:35

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru13 августа в 07:13
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс13 августа в 03:23
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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

"Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию", - сказал Гинцбург.
ТАСС01:01
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00