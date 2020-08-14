Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
Смотрите также
Спартак — Ахмат 2:0
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян
В России объяснили создание вакцины от коронавируса в короткие сроки
Светлана Бондарчук покинула пост главреда Hello
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
«Уфа» обыграла «Арсенал» в матче Премьер-лиги
Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов
Золотовалютные резервы РФ впервые в истории превысили $600 млрд
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Минздрав не предлагал США совместно разрабатывать вакцину от COVID-19
Reuters: Вьетнам закупит российскую вакцину от коронавируса
В Россию вернулись 32 гражданина РФ, задержанные ранее в Белоруссии
Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в своем кабинете
Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
В Минске силовики опустили щиты перед протестующими
Спартак — Ахмат 2:0
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах
В Москве умерла певица Валентина Легкоступова
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
ЦИК: Лукашенко официально переизбран президентом Беларуси
Александр Лукашенко опроверг информацию о своем бегстве из страны
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс.
Подробнее о событии
«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 14:04