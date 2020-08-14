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РИА Новости
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс.
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РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:04
РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБКвчера в 14:21
Известия

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

Известиявчера в 14:14
ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАССвчера в 14:13
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:35

Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Спартак — Ахмат 2:0
Газета.Ruвчера в 14:57

Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъвчера в 18:16
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБКвчера в 04:17
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новостивчера в 06:00