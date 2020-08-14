Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.