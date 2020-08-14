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РИА Новости
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
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РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБКвчера в 14:21
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:35
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
Известия

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

Известиявчера в 14:14
ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАССвчера в 14:13
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:04

Главврач психиатрической больницы в Забайкалье написала заявление на журналистов «ЗабТV»

В заявлении Марины Буниной говорится, что журналисты снимали и разговаривали с пациентами без разрешения руководства больницы, что может быть нарушением закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан».
Главврач психиатрической больницы в Забайкалье написала заявление на журналистов «ЗабТV»
Чита.Ру18:58

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Создан робот, восстанавливающий желудок биопечатью изнутри

Биопечать – доставка новых клеток прямо к поврежденному месту – может стать новым, более эффективным методом лечения патологий желудочно-кишечного тракта, считают ученые из Университета Цинхуа.
Хайтек+вчера в 04:16
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Экс-сотрудник ФБР признался в подлоге по «российскому делу»

Бывший юрист ФБР Кевин Клайнсмит хочет признать свою вину в подлоге при расследовании "российского дела" о якобы связи предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с российскими властями, пишет Associated Press со ссылкой на адвоката обвиняемого.
Газета.Ruвчера в 16:41

Трамп и Макрон обеспокоены напряженностью между Турцией и Грецией

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность напряженностью между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье.
Газета.Ru18:39

Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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Лауреаты стипендии президента Белоруссии массово отказались от нее

Стипендиаты, лауреаты, премианты и дипломанты специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся массово отказались от званий и привилегий.
Lenta.ru17:42
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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ru13 августа в 03:41
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Задержанные в Беларуси 32 гражданина РФ вернулись на родину

"Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.
Российская газетавчера в 13:15
1,1K