Политика

РосбалтРосбалтТрамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока-2»

Власти США «еще не определились» по вопросу введения санкций в связи с прокладкой газопровода «Северный поток-2», заявил президент США Дональд Трамп. По мнению Трампа, Германия должна разбираться с проблемой «Северного потока-2».
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Трамп высказался о ситуации вокруг «Северного потока - 2»

Газета.Ru08:53

Трамп ждёт диалога с Путиным, уверен Затулин

REGNUM12:47

Трамп ответил на вопрос о введении санкций против «Северного потока-2»

РБК11:08

Трамп назвал угрозой безопасности допуск компаний из Китая к созданию сетей 5G

ТАСС11:05

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

РИА Новости08:58

Трамп признал, что не определился с санкциями по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец19:07

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

RT на русском08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК 12:15
Футбол

«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью

Газета.Ru 16:32
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 12:09
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Общество

Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом

Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом 4 декабря суды продолжили рассмотрение дел, связанных с массовыми протестами накануне московских выборов.
Коммерсантъ 14:56
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета 05:26
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 09:19
Происшествия

В результате стрельбы на базе США в Перл-Харборе ранены три человека

На верфи, расположенной на территории базы американских ВМС в Перл-Харборе произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены.
RT на русском 21:12
Общество

Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах

Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
РБК 16:10
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 22:15
Политика

Захарова не верит в серьезность санкций ФРГ из-за убийства в Берлине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать публикацию Wall Street Journal о том, что Германия якобы может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине летом этого года уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили.
Национальная служба новостей 05:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 09:47
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости 20:15
Политика

В конгрессе США нашли основания для импичмента Трампа

Дональд Трамп превысил свои полномочия и его действия составляют базу для объявления импичмента, заявил по итогам экспертных слушаний глава комитета по судебным вопросам палаты представителей Конгресса США демократ Джеррольд Надлер.
РИА Новости 19:22
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Вести.Ru 11:54
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Ruposters.ru 05:58
Здоровье

В Челябинской области выявили случай заболевания свиным гриппом

В ведомстве сообщили, при проведении лабораторных исследований на 48-й неделе (25 ноября — 1 декабря 2019) впервые выделен вирус гриппа А Н1N1 pdm.
Магсити74 10:00
Здоровье

Стали известны районы Бурятии, в которых люди чаще умирают

С января по сентябрь этого года число родившихся в Бурятии превысило число умерших на 1200 человек.
Информ Полис online 21:28
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Экономика

В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 декабря в 09:01
Авто

Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Отечественная LADA в рейтинге самых часто перепродаваемых автомобилей стала только 10-й.
Автоновости дня 22:20
Политика

Трамп заявил, что США не станут увеличивать расходы на НАТО

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттере заявил, что Штаты не планируют увеличивать собственные расходы на оборонные нужды НАТО.
Московский Комсомолец 19:12
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Футбол

Фанату «Спартака» запретили посещение матчей на полтора года

Газета.Ru 08:45
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли на премию «Золотой хит» в голых нарядах

Певице очень хотелось продемонстрировать сброс веса на 10 килограммов, и если у Бузовой с фигурой и кожей все в порядке, то просвечивающее стареющее тело Лолиты, кроме отвращения, вряд ли может вызвать какие-то чувства.
Хорошие новости 03:45
Гаджеты

SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
iXBT.com 10:10
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик.
Телепрограмма вчера в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное