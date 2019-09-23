Политика
Российская газетаТрамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Украина покончит с коррупцией, именно об этом и шла речь во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Так американский лидер прокомментировал разгорающийся скандал.
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Путешествия
В Греции отдыхают 50 тысяч клиентов обанкротившегося Thomas Cook
В Греции находятся почти 50 тысяч туристов обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, начался процесс их возвращения на родину, передает телеканал Skai слова министра туризма Греции Хариса Теохариса.
МИР 24 04:03
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Футбол
УЕФА может расширить высший дивизион Лиги наций
По информации агентства, высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Газета.Ru 13:54
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
RT на русском вчера в 13:24
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Энергетика
Саудовская Аравия изменила условия поставки нефти в Японию
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера JXTG Nippon Oil & Energy об изменениях условий поставки нефти в связи с атакой на предприятие.
Известия вчера в 07:49
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
РБК 13:59
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Авто
В России доступен новый Toyota Land Cruiser 200
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японской марки, из «экстерьерных» обновлений рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова – «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня 12:24
Путешествия
РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Политика
США и Польша подписали декларацию о военном сотрудничестве
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества двух стран.
RT на русском 14:51
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Авто
Amazon закупит 100 тысяч электрических фургонов
Car.ru 20 сентября в 10:49
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Игры
The Guardian составил рейтинг лучших видеоигр XXI века
NewInform 03:42
Технологии
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43