Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Украина покончит с коррупцией, именно об этом и шла речь во время его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Так американский лидер прокомментировал разгорающийся скандал.
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