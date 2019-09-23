Политика
РИА НовостиТрамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована. Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.
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Политика
Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Политика
Премьер Пакистана назвал «самую большую ошибку» страны
Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
РИА Новости 13:26
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Гаджеты
Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году
Huawei пообещала недорогие смартфоны с 5G уже в следующем году, но более точные сроки их выхода пока не называют.
Газета DAILY 21 сентября в 07:20
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
RT на русском 17:42
Здоровье
Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии
Врачи планируют удалить ребенку лишние конечности Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 23:46
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Наука
Ученые нашли новый способ улавливать тепло и превращать его в электричество
Открытие, которое описано в журнале Science Advances, может обеспечить более эффективное производство энергии из тепла в таких областях, как промышленность.
Хайтек 13:56
Общество
Gucci представил на показе одежду в виде смирительных рубашек
Итальянский дом моды Gucci в рамках своего показа на неделе мод в Милане представил коллекцию одежды, имеющей сходство со смирительными рубашками, чем вызвал неоднозначную реакцию.
РЕН ТВ 09:56
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Политика
Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты
Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily вчера в 09:58
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Культура
«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса.
РБК 17:00
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Политика
Глава британских лейбористов опроверг слухи о своей отставке
Ранее газета Sunday Times сообщила об отставке ближайшего помощника политика Эндрю Фишера по причине неприятия Джереми Корбина в качестве политика.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31