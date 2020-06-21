Политика
РЕН ТВТрамп прокомментировал слухи о болезни Паркинсона
Globallookpress Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что у него якобы болезнь Паркинсона. Журналисты сделали такие выводы после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк.РИА Новостивчера в 21:43
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