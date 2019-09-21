Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter.
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В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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