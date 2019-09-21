Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

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