Политика
Политика СегодняТрамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Сообщений об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына никто не подтверждал, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пожелал своему северокорейскому коллеге всего хорошего, если он пребывает в таком состоянии, о котором сообщают СМИ.
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Трамп прокомментировал сообщения об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына
Народные новости22 апреля в 02:31
«Желаю удачи»: Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Вечерняя Москва22 апреля в 01:15
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Музыка
Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году
В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times.
Piter.tv вчера в 15:01
Политика
Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы
Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.
ИА Красная Весна 04:39
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
Политика
Дмитрия Овсянникова освободили от должности замглавы Минпромторга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
ТАСС вчера в 13:17
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 22 апреля в 14:43
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
В России зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах.
Эхо Москвы 03:35
Здоровье
Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области
52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом.
Репортер64 03:48
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
За сутки коронавирусом в Воронежской области заразились 30 человек
Оперштаб в пятницу, 24 апреля подтвердил 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области.
Kursk.com 03:13
Общество
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья.
Инфорос 02:15
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Политика
Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу
Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
News.ru 04:27
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру вчера в 02:42
Экономика
Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя
Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса.
РБК 01:00
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Культуромания 04:20
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Здоровье
В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
В Ярославской области от коронавируса умерла женщина
За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль 04:43
Экономика
Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу
Президент поручил распространить на крупные и средние предприятия из наиболее пострадавших в результате ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей меры поддержки, которые приняты к малому и среднему бизнесу.
Российская газета 04:44
Общество
«Ъ» узнал о предложении СПЧ ослабить самоизоляцию на майские праздники
Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 04:43
Общество
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов
Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону.
REGNUM вчера в 04:17
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50