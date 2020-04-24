Сообщений об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына никто не подтверждал, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пожелал своему северокорейскому коллеге всего хорошего, если он пребывает в таком состоянии, о котором сообщают СМИ.

Музыка Роттердам намерен принять «Евровидение» в 2021 году В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Роттердам намерен принять "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщает портал NL Times. 6

Политика Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.

Общество Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. 106

Политика Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. 395

Политика Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19. 930

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Здоровье Радаев сменил министра здравоохранения Саратовской области 52-летний Олег Костин недавно был назначен главврачом перинатального центра на улице Рабочей, который перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом. 35

Общество Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света На сайте Всемирной организации здравоохранения отмечается, что длительное воздействие на человека солнечного ультрафиолетового излучения может привести к острым и хроническим последствиям для здоровья. 18

Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.

Экономика В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов». 1

Экономика Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса. 2

Политика Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. 2,6K

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Экономика Путин распорядился предоставить беспроцентные кредиты крупному бизнесу Президент поручил распространить на крупные и средние предприятия из наиболее пострадавших в результате ухудшения ситуации с распространением коронавируса отраслей меры поддержки, которые приняты к малому и среднему бизнесу. 4

Общество В Тульской области за сутки коронавирус подтвердили у 25 пациентов Тула, 23 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено лабораторно за последние сутки в Тульской области, об этом 23 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону. 155