Политика
RT на русскомТрамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
Читать в источнике
Оценить
Я хочу пожелать ему здоровья, потому что если он в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, это очень серьезное состояние… Однако никто эти сообщения не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАСвободная Пресса 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов на Aviasales
С 1 мая группа «Аэрофлот» и авиакомпания «Победа» прекратят продажу авиабилетов через российский поисковик авиабилетов Aviasales, сообщает издание NationNews.
Петербургский дневник 09:06
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Экономика
Силуанов: В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
В Фонде национального благосостояния (ФНБ) на конец 2020 года останется около 7 трлн рублей.
RuNews24.ru 19 апреля в 10:43
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 127
В Алтайском крае подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 01:08
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
РИА Новости 18:29
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Общество
Сотни человек вышли на митинг против самоизоляции во Владикавказе
Русская Планета вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Экономика
Проект строительства перехода на Сахалин вернули на доработку
Компания "РЖД" выявила замечания к основным проектным решениям по строительству железнодорожной линии с транспортным переходом, который соединит Сахалин с материком, и вернула их на доработку, сообщил во вторник ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.
ТАСС 03:05
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Общество
Особое мнение: Антон Красовский
Еще остается несколько секунд, чтобы сказать, что следующее наше "Особое мнение" сегодня в 19 часов с Андреем Кураевым.
Эхо Москвы 13:41
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Политика
Канада увеличит финансирование ВОЗ
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 14:19
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Политика
Штат Миссури подал иск против Китая из-за ущерба от коронавируса
Американский штат Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и требует возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией, сообщает The Hill.
Интерфакс 20:03
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики
Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Здоровье
Слухи из соцсетей о больнице Владивостока медики опровергать не стали
Большое количество карет «Скорой помощи» у одной из больниц Владивостока объяснили медики.
АиФ Владивосток 07:53
Кино
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Экономика
Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина
Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM 10:35
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15