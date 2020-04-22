Я хочу пожелать ему здоровья, потому что если он в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, это очень серьезное состояние… Однако никто эти сообщения не подтвердил. Когда CNN выступает с сообщениями, я не очень-то им верю.

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