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РИА Новости
РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс.
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РИА Новости

Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:48
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 14:04
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:35
РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБКвчера в 14:21
Известия

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID-19

Известиявчера в 14:14
ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАССвчера в 14:13
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:52

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
43

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное деловчера в 02:36
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Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русскомвчера в 12:49
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Турецкая Enka приобрела бывшее здание Минэкономики

Инвесторам предлагалось приобрести комплекс из двух зданий (десятиэтажного с подвалом и двухэтажного) общей площадью около 23 тыс. кв. м. Enka — один из крупнейших в России владельцев коммерческой недвижимости.
Коммерсантъвчера в 11:38
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Пенсии пошли на неравномерное повышение

Например, корректирующий коэффициент для НПФ «Сургутнефтегаз» составляет 10,4%, однако для некоторых клиентов, делающих добровольные взносы по программе софинансирования, повышение пожизненных пенсий с 1 августа могло составить до 22,1%, указывают в фонде.
Коммерсантъвчера в 18:16
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США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ruвчера в 13:22
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В США удивились российскому фокусу со старыми бомбардировщиками

Оснащая старые машины новейшим вооружением и оборудованием, российские авиастроители превращают их в современные летательные аппараты, которые способны выполнять сложнейшие задачи.
Политическая Экспертизавчера в 12:38
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