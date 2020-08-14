Трамп прокомментировал разработку в России вакцины от коронавируса
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Глава государства заключил, что США также "очень продвинулись" в создании вакцины. Российская вакцина На этой неделе президент Владимир Путин объявил о создании и регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса.В источнике
Мы не слишком много об этом знаем. Мы надеемся, что она работает. Мы действительно надеемся. Они убрали некоторые исследования. Мы считаем, что это очень важно — пройти через процесс.
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«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 14:04