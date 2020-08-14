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Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что российская вакцина от коронавирусной инфекции будет эффективна.В источнике
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ТАСС

Трамп надеется, что российская вакцина от коронавируса будет работать

ТАСС14:13
Lenta.ru

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

Lenta.ru14:35
Спорт-Экспресс

«Надеемся, она работает». Президент США Трамп высказался о российской вакцине от коронавируса

Спорт-Экспресс14:31
РБК

Трамп выразил надежду на эффективность российской вакцины от COVID

РБК14:21
RT на русском

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

RT на русском14:52
Комсомольская правда

«Надеюсь, что она работает»: Трамп прокомментировал российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правда14:04
РИА Новости

Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса

РИА Новости13:52

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Эксперт03:03
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В июле в Москве от коронавируса умерли 742 человека

От коронавируса как основной причины смерти в июле в Москве умерло 742 человека, что в два раза меньше, чем в июне, и почти в 4 раза меньше, чем в мае, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости13:30
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