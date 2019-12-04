Общество Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

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Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

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Авто Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.

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Энергетика Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.