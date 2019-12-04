Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

RT на русском08:41

Трамп назвал угрозой безопасности допуск компаний из Китая к созданию сетей 5G

ТАСС11:05

Трамп не определился с санкциями против «Северного потока-2»

Московский Комсомолец09:38

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

РИА Новости08:58

Трамп высказался о ситуации вокруг «Северного потока - 2»

Газета.Ru08:53

Трамп прокомментировал возможность санкций по «Северному потоку — 2»

REGNUM08:49

Трамп ответил на вопрос о введении санкций против «Северного потока-2»

РБК11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Общество

Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках

Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
REGNUM вчера в 05:19
Политика

Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Политика

В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
RT на русском 10:57
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сведения о своей госпитализации

Российская газета 06:57
Авто

С 1 января в России вводятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вступают в действие новые штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения.
Picsnews.net вчера в 05:06
Политика

Меркель назвала причину высылки российских дипломатов

Меркель не исключает, что тема высылки двух российских дипломатов из ФРГ может быть поднята на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря, и не считает, что этот вопрос негативно повлияет на встречу в "нормандском формате".
ТАСС 10:04
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Вести.Ru 11:54
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Коммерсантъ 11:37
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Футбол

Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Евро-футбол.ру 02:54
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о новой возлюбленной и о жизни с Жанной Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал Ксении Собчак о своей новой возлюбленной и о семейной жизни.
Аргументы недели 08:46
Армия и оружие

ООН попросила Украину расследовать мародёрство военных в Донбассе

Управление ООН призвало Генеральную прокуратуру Украины, Военную прокуратуру, ГБУ и другие ведомства расследовать случаи мародёрства со стороны украинских военных во время работы в Донбассе.
News.ru 10:45
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Вести.Ru вчера в 13:00
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Политика

В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
RT на русском 10:45
Единоборства

Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru 04:10
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Авто

Hyundai слегка рассекретил новый Sonata N-Line

Корейская компания Hyundai слегка рассекретила новый Sonata N-Line, который даже показали в камуфляже представителям СМИ.
Picsnews.net 05:51
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

21-летний студент четвертого курса ВШЭ Жуков был задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках во время акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), но позднее обвинение было переквалифицировано на призывы к экстремизму за размещенные им на YouTube политические видеоролики.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Энергетика

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Коммерсантъ 11:01
Политика

Президент Польши заявил об отсутствии врага НАТО в лице России

В Лондонской декларации, опубликованной по итогам саммита альянса, говорится, что НАТО продолжит реагировать на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности, которое якобы разрушило Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также создало риски для евроатлантической безопасности.
Известия 12:11
Единоборства

Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
ProstoProSport вчера в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное