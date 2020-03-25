Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАССвчера в 15:10

СМИ: Трамп одобрил планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков

РИА Новостивчера в 19:04

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ruвчера в 14:56

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известиявчера в 18:21

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.рувчера в 14:58

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ruвчера в 17:03

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правдавчера в 16:08
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Комментарии

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На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

РИА Новости вчера в 23:38
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
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Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
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Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

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В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
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Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН вчера в 13:57
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находиться в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.
РБК вчера в 13:25
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Лев Лещенко госпитализирован в Коммунарке с двухсторонней пневмонией

Газета.Ru вчера в 10:32
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Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
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Смолов: Рамос сказал, что мне надо было раньше приезжать в Испанию

Российский нападающий виговской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал о своём разговоре с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.
Чемпионат вчера в 13:09
Общество

Обнаружен симптом коронавируса, который ранее оставался скрытым

Врачи из Великобритании определили симптом заражения коронавирусом, диагностика которого позволяет сразу же уходить на карантин.
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Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество

В Челябинске подтвердили заражение четырех человек коронавирусом

В Челябинске подтвердилось заражение четырех человек коронавирусом – общее количество заболевших на Южном Урале достигло пяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.
Доступ1 00:15
Наука

Самый ранний предок многих современных животных был найден в Австралии

Ikaria wariootia, вялый «шарик» размером с рисовое зерно, может показаться не таким уж большим, но ученые считают, что это может быть самый старый образец когда-либо обнаруженных билатерианцев: это двусторонние животные с осевой симметрией, ротовой полостью и выводящим отверстием, сквозной кишкой, в общем, как мы с вами.
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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова получила в подарок от нового мужа Porsche Cayenne, который он преподнес ей на 35-летие.
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Piter.tv вчера в 09:25
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ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 292 тыс человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 23 марта в 06:17
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