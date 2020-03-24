Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАСС15:10

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru14:56

СМИ: Трамп одобрил планы Эр-Рияда вытеснить Россию с нефтяных рынков

РИА Новости19:04

Трамп попросил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть

Взгляд.ру14:58

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия18:21

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru17:03

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правда16:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн

Комментарии

Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Политика

Украина создаст «мозговой центр» по борьбе с последствиями COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что провел во вторник видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и офиса президента, в ходе которой стороны договорились о создании "мозгового центра" для борьбы с последствиями коронавируса.
РИА Новости 17:40
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в США выросло почти до 53 тысяч человек

В США общее количество случаев заболевания коронавирусом со вторника увеличилось более чем на 5 тыс. и составило 52983 случая.
Росбалт 18:24
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Общество

В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии.
Российская газета 18:22
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город 07:04
Экономика

Вирус вышел в тираж

По оценке группы "Эксмо-АСТ", в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале.
Коммерсантъ 18:25
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 10:21
Транспорт

«Аврора» переводит рейсы в Токио в статус чартерных

Авиакомпания "Аврора" по решению Правительства РФ с 23 марта до 1 мая переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Авроры".
Сахалин.Инфо 18:20
Технологии

Анонсированы гонки WRC 9 для платформ текущего и следующего поколений

3DNews вчера в 06:33
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Футбол

Смолов: Рамос сказал, что надо было приезжать в Испанию раньше

RT на русском 16:27
Футбол

«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд

Спорт-Экспресс 16:11
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Общество

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 08:36
Здоровье

Названы продукты, которыми нужно запастись в карантин. И это не гречка

Нужно выбирать полезные и вкусные продукты, например, пригодятся бобовые.
SevastopolMedia.ru 04:10
Происшествия

Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Вести.Ru 18:35
Политика

Замглавы офиса Зеленского: Карантин на Украине закончится в мае

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине предположительно закончится маю, тогда же и будет снят карантин на Украине.
МонаВиста 09:34
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Происшествия

Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине

Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
АСТВ 18:03
Игры

Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus

Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Народные новости 17:18
Энергетика

Правительство Украины решило снизить оптовую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины решил снизить оптовую цену на природный газ для населения на 14%, такие меры были приняты для минимизации затрат людей на коммунальные услуги в условиях карантина.
РИА Новости вчера в 15:00
Энергетика

Ситуация с экономикой может сдвинуть инвестрешение по интересному Aramco СПГ-проекту в США

Американская Sempra LNG, планировавшая принять окончательное инвестиционное решение (FID) по первой фазе проекта Port Arthur LNG в третьем квартале, сегодня допускает сдвиги сроков из-за текущей экономической ситуации, сообщил президент компании Джастин Бёрд.
ПРАЙМ 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное